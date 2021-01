Rastelli incredulo: "Piano-gara verticale perfetto, poi dopo 30' non l'hanno più rispettato!"

Nel corso di Canale 21, il tecnico Massimo Rastelli ha analizzato la gara del Napoli persa a Verona: "La gara con la Juve può aver lasciato delle scorie mentali e fisiche, a Verona il Napoli va subito in vantaggio, si era messa anche bene per caratteristiche e per mezz'ora s'è visto un Napoli con un piano partita per verticalizzare, saltare la mediana per evitare l'aggressione ad uomo del Verona. Il Napoli aveva fatto bene, non si faceva mai anticipare e Demme poteva anche raddoppiare due volte. Poi ad un certo punto s'è spenta la luce, forse pensavano di farcela col minimo sforzo, hanno fatto quel tic toc dal basso e lì perdi palla sulla pressione del Verona. E' andato sul terreno del Verona dove loro ti mangiano e ripartono con velocità. Il centrocampo va saltato col Verona, se giochi palla a terra ti mangiano! Se l'hanno fatto per 20 minuti, non capisco perché non l'abbiano fatto più! Koulibaly o Insigne dovevano richiamare i compagni: oh, la partita l'abbiamo preparata in un altro modo! Il piano partita c'era stato".