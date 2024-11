Rastelli su Conte: "Benissimo in fase di non possesso, ora sta migliorando il gioco"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un 'Calcio alla Radio-Terzo Tempo' è intervenuto Massimo Rastelli, allenatore ed ex attaccante azzurro: "Il Napoli ha fatto la partita dall'inizio alla fine contro la Roma. Non era scontata come cosa perchè i giallorossi con il nuovo allenatore potevano risultare imprevedibili.

Credo che Conte abbia lavorato benissimo sulla fase di non possesso, ora sta passando al miglioramento del gioco. Non credo che il sistema di gioco rappresenti un ostacolo. Ogni preferenza dell'allenatore può essere adattata. Una squadra deve saper fare tutto e il Napoli l'ha dimostrato. La rosa molto vasta certamente aiuta, ma credo che domenica il Napoli non abbia mai sofferto davvero. La traversa di Dovbyk è arrivata su un calcio piazzato ma al di là di quello spavento la squadra c'è sempre stata, un po' più bassa, ma c'è stata.

Dorgu? E' un gran giocatore, gli aspetta una bella carriera".