Rastelli su Kvara: “Non solo Conte chiede sacrifici, ecco quando tornerà a fare la differenza”

L'ex azzurro Massimo Rastelli, allenatore, ha parlato ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: “Come portare Kvara più vicino alla porta? In tutte le squadre c’è sempre bisogno di grande equilibrio, non solo Conte ma tutti gli allenatori chiedono ai loro attaccanti di sacrificarsi soprattutto quando la squadra non riesce a pressare molto alta ed è quindi costretta a difendersi negli ultimi 30 metri. Quindi è inevitabile che giocatori come Kvara e Politano possano perdere di lucidità quando poi devono essere determinanti negli 20 metri.

Però credo che il Napoli farà pochissime partite dove si difenderà bassissimo perché ci saranno delle squadre che spesso lo costringeranno a farlo. Tante altre, invece, saranno partite dove il Napoli avrà il pallino in mano, giocherà nella metà campo avversaria e Kvara farà la differenza come ci ha fatto vedere in tantissime occasioni”.