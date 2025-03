Rastelli: “Un azzurro ha beneficiato di Lobotka e Gilmour insieme”

Massimo Rastelli, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Gilmour e Lobotka insieme? E’ un’ottima soluzione che il Napoli potrebbe continuare ad adottare soprattutto se non c’è Anguissa. Permetterebbe di avere Lobotka che dà equilibrio, Gilmour è un gran palleggiatore e McTominay è più libero di inserirsi in zona gol. Okafor? I cinque cambi da poter fare rappresentano il 50% dei calciatori di movimento ed avere in panca gente che pian piano mette minutaggio nelle gambe diventa importante”.