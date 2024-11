Podcast Ravezzani: “Inter anonima contro un Arsenal modesto. Scudetto? Mi fido di queste 2”

vedi letture

Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani.

Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani.

Un commento sulla prestazione dell'Inter?

"Non mi è piaciuta, l'ho trovata anonima contro un Arsenal davvero modesto. L'Inter ha fatto una partita brutta, parzialmente fortunata per il rigore conquistato, il centrocampo è andato molto male, così come l'attacco. Molto bene la difesa. Si è portata troppo l'Arsenal in area. Mancavano cinque titolari, ma è stata anonima".

Inter a due facce: ma è squadra più da campionato o da Champions?

"L'Inter vuole il campionato e non la Champions, invece le cose vanno al contrario. la mia tesi è che l'Inter è una squadra che può tranquillamente arrivare in semifinale di Champions: ha una grande coppia in avanti, un centrocampo fantastico, due esterni di primissimo livello. Eppure senti Inzaghi e pare che quasi la snobbi, ma va meglio qui che in campionato".

In Champions due italiane in particolare hanno convinto per prestazione e risultato: Milan e Atalanta. Guardando al campionato chi ritiene tra le due più da Scudetto?

"Nessuna delle due, mi fido di più di Inter e Napoli. Però credo l'Atalanta. Il Milan se ha un'influenza Morata, in attacco ha Abraham che sta andando male e Jovic, non ha una grande alternativa, è costruita male. L'Atalanta per come è dà più garanzie".

Atalanta, vittoria importante in Champions:

"E' la mia grande delusione, perché pensavo che non avrebbe fatto granchè (sorride, ndr). Sta facendo molto bene, uno dei segreti sia il giocatore più sottovalutato degli ultimi anni, Retegui. E' uno che segna e sa giocare in attacco. Da sempre il problema è la continuità nel campionato".