Ravezzani: "Nelle parole di Conte serve più onestà, commette stesso errore ovunque va"

vedi letture

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia: “I tanti rinvii complicano il cammino del Papa. Sarà pesante comunque giocare a 3 giorni dalla sfida col Barcellona, ma non influirà sul testa a testa finale col Napoli.

Gli azzurri stanno chiudendo in maniera faticosa la stagione ed è un piccolo paradosso. Doveva cambiare marcia con un calendario più semplice e invece l’Inter sta meglio a tratti, nonostante un calendario massacrante. Conte ha l’unica colpa di non essere riuscito a far crescere la squadra fisicamente, così come ha la colpa delle sue dichiarazioni che sono fuori luogo. L’Inter sta avendo dei cali umani e se ti va male ci sta che perdi a Bologna dopo la Champions. Nessuna delle due farà punteggio pieno di qui a fine campionato, tra Inter e Napoli vincerà chi sbaglierà meno.

Nelle parole di Conte serve più onestà. Parla di Napoli come punto di arrivo per i giocatori, ma per lui stesso sembra più una tappa di passaggio. Commette lo stesso errore ovunque va, dopo un po’ inizia a dire che chi lo ospita non è degno di lui… Lo ha detto ovunque eh: all’Inter, alla Juve, alla Nazionale… Fossi nel Napoli non ci darei peso, fa così con tutti. Conte non riesce a trattenersi e anche con De Laurentiis sta cadendo nello stesso errore.

Valzer delle panchine in estate? Sarà un bel rebus. Tante squadre dovranno cambiare allenatore e lo faranno ad alti livelli. Conte sta mettendo in allerta le squadre che lo avevano scartato in estate come Juve e Milan. È lui che sta facendo una brutta figura, non certo il Napoli. Sta compromettendo il rapporto con l’ambiente e mi sembra ovvio. Sulle altre, le fonti mi dicono: Gasp-Roma, Allegri-Milan ma con occhi anche su Sarri e Thiago Motta-Atalanta”.