Ravezzani: "Orsato? Uno vale l'altro, è internazionale. Una cosa mi fa arrabbiare"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia: "Orsato in Napoli-Milan? Uno vale l'altro, parliamo comunque di un arbitro internazionale. A me fa arrabbiare solo quando un arbitro commette errori enormi. Però più ci si lamenta peggio è. Fa indispettire solo la categoria, lamentarsi diventa controproducente. Quando Maldini ha detto che bisogna capirne di calcio riferendosi a Guida, l'arbitro come si sentirà ad arbitrare di nuovo il Milan? Non credo allo stesso modo.

Napoli-Milan? Secondo me quando i rossoneri vengono aggrediti giocano meglio. Mi aspetto una bella partita, voto per il pareggio".