Recupero extra-large in Italia? Dionisi: "Non mi piace, così comincia un'altra partita"

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport nella quale parla dell’allungamento dei recuperi

Ma la cosa che mi preoccupa di più è l’eventuale mancanza di chiarezza. Servono dei paletti e dei parametri certi, perché si passa da un recupero soggettivo a uno quasi oggettivo. Se davvero i secondi tempi dureranno 10 minuti in più, allora magari l’ultimo slot sarà ritardato. Però c’è l’altro lato della medaglia: se verso il 40’ del primo tempo hai un giocatore con un problemino fisico, adesso cerchi di arrivare all’intervallo senza sostituirlo per vedere se recupera e per non bruciarti uno slot”.