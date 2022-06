Reggiani: “Koulibaly vuole restare, è assurdo lasciarselo scappare"

"Koulibaly non si può fare andar via, bisogna accontentarlo".

Ivan Reggiani, intermediario di mercato, ha parlato ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Koulibaly non si può fare andar via, bisogna accontentarlo. Se poi va fuori budget rispetto ai parametri della società pazienza, lo venderà senza alcun tipo di problema perché per me è uno dei primi 5-6 difensori al mondo. E’ assurdo lasciarselo scappare, perché tra l’altro i difensori sono una merce rara. Ci sono tre elementi per i quali non avvengono questo tipo di vicissitudini. Al primo posto c’è la volontà del giocatore, che in questo caso credo ci sia tutta. Al numero due quanto i suoi agenti siano bravi a convincerlo diversamente e al terzo posto la volontà della società. Ma al vertice di tutto c’è la volontà del giocatore di restare”.