Reginaldo avverte: "Il Genoa ha giocato al massimo col Milan, non andrà in gita a Napoli"

“In queste ultime tre gare – ha detto l’ex calciatore di Parma e Fiorentina Reginaldo a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' – mister Conte professerà la totale concentrazione che è anche il minimo che possono osservare gli azzurri, visto che va difeso questo vantaggio e il Napoli ha tutte le carte per riuscirci. Meret è uno dei tanti calciatori da cui Conte ha tirato il meglio: l’ha tenuto e voluto, gli ha dato fiducia nonostante le critiche. All’inizio veniva tartassato perché dicevano che non fosse bravo con i piedi, alla fine hanno avuto ragione sia lui che il mister.

Conte sa tenere altissima la tensione sino al termine. Raspadori ha dimostrato di essere importante nei vari moduli con cui ha giocato il Napoli, ha sempre dato qualcosa ogni volta che è stato impiegato. Dovesse rientrare Neres non so se perderà il posto, avendo ormai il Napoli raggiunto un suo equilibrio con l’attuale sistema di gioco. Ho visto il Genoa contro il Milan e non penso che andranno in gita a Napoli. I rossoblù hanno giocato al massimo contro i rossoneri, il tecnico Vieira vorrà mettersi in evidenza spingendo i suoi a tentare di battere una big”.