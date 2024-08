Reginaldo: "Conte un fenomeno in due aspetti. Raspadori? Può fare due ruoli"

vedi letture

Attaccante allenato anche da Antonio Conte, Reginaldo si è espresso così sull'allenatore salentino a Radio Kiss Kiss Napoli: "Conte è uno che si porta avanti col lavoro, io l'ho avuto e so come lavora. Prima di venire al Napoli sicuramente lui l'aveva già valutata la possibilità di avvicinare Kvaratskhelia alla porta, Conte è uno che sicuramente valuta tutto prima. So com'è, si adatta alle caratteristiche, riesce sempre a mettere i calciatori nelle condizioni di rendere al massimo. Il mister in queste cose è fortissimo, sa sempre tirare fuori il meglio dai suoi calciatori. In questo e nella lettura delle partite è un fenomeno.

Raspadori? Può fare sia il falso 9 che la seconda punta, l'abbiamo visto già negli altri anni. Jack è uno che può fare molto bene con Conte. Nel 3-4-2-1 può giocare sia in mezzo che come trequartista, fermo restando che a partita in corso Conte può anche cambiare modulo. Sono sicuro che Raspadori renderà tantissimo con Conte".