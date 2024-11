Reginaldo difende Lukaku: "E' il primo difensore! Un altro azzurro deve dare profondità"

Reginaldo, calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il calcio è andato avanti, non esistono più attaccanti che non difendono. Lukaku è il primo difensore del Napoli, ma non è l’attaccante che vinse lo scudetto all’Inter. Kvaratskhelia e Politano stanno dando di più nella fase difensiva, ma saranno importanti anche a livello offensivo, ci vuole solo un po’ di tempo.

Conte ha sempre chiesto al centravanti di legare il gioco, un po’ come fa con Lukaku. Oggi dev’essere McTominay ad attaccare la profondità e non Lukaku, poi sono certo che prima o poi Conte darà spazio a Neres”.