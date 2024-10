Reginaldo svela: "Conte ai tempi del Siena se eravamo sotto all'intervallo..."

vedi letture

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio - 3° Tempo è intervenuto Reginaldo, calciatore: "Tanti anni fa ho giocato a Pagani, l’anno scorso invece a Casalnuovo. Sono a Napoli perché sono fidanzato e sono rimasto qui, mi diverto con i miei ex compagni, faccio partitine con Santacroce, Calaiò e mi sto mantenendo in forma per cercare di fare l’ultimo anno in Serie D. Calaiò è sempre quello che si arrabbia di più quando non vince? Madonna (ride, ndr). Mi sembra di rivedere le partitine che facevamo a Siena, non vuole mai perdere e la passione che ci mette è sempre la stessa.

Conte? De Laurentiis è stato un fenomeno in questo calciomercato. L’anno scorso il Napoli non ha fatto benissimo e si sapeva ci volesse una svolta. Prendere un allenatore come Conte che ovunque è andato ha vinto, è stata una scelta giusta. E come se lui fosse ancora in campo, quello che ha trasmesso e trasmette è la voglia di dimostrare e dare il massimo ogni giorno e fare contento un popolo che sa benissimo essere difficile fare bene nella propria città. Ora che stanno facendo bene, penso che sarà ancora più martellante, predisponendo ogni giocatore al meglio. Fare qualcosa di importante col Napoli, di nuovo, non è né facile né scontato.

Conte ossessionato dalla vittoria? Da sempre. Se alla fine del primo tempo eravamo sotto col risultato, ribaltava tutto. Voleva che partissimo con cattiveria, vuole sempre vincere e lo trasmette ai giocatori. Penso che se continua così, vincerà anche a Napoli. Ritorno in campo? Mi sento ancora importante, l’anno scorso a 40 anni ho fatto 31 presenze, 10 gol e 5 assist col Casalnuovo. Con molta serenità ci siamo salvati. Penso di poter fare un altro anno ancora tranquillamente. C’è qualche squadra che ci sta provando? Sto parlando con 2-3 squadre. Vorrei rimanere in Campania. Poi voglio fare i corsi a Coverciano per fare lo scout".