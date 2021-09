Reja elogia Spalletti: “Allenatore vero! Fa meno possesso palla e gioca più in verticale”

Edy Reja, ex tecnico del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Vedere il Napoli dal vivo è stato bello, mi è piaciuto molto. Devo dire che Spalletti è un allenatore vero, fa meno possesso palla e gioca più in verticale. Anguissa è l’uomo in più. Fabian così come tutti i suoi compagni ha fatto una prestazione straordinaria. Il Napoli può lottare per le prime posizioni”.