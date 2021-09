Renica: "Col Cagliari non sarà semplice, ma il Napoli la può sbloccare in qualsiasi modo"

Nel corso di ‘Giochiamo d’Anticipo’ su Canale 8, l’ex calciatore azzurro Alessandro Renica ha parlato di Napoli-Cagliari: “Non credo che sarà una partita facile per il Napoli. Il Cagliari di Mazzarri gioca meglio fuori casa quando non deve fare la partita, come ha dimostrato all’Olimpico contro la Lazio. C’è da dire però che il Napoli ha tanti giocatori che possono sbloccare la partita, non dipende da qualcuno in particolare. Infatti il gol te lo può tirare fuori qualsiasi giocatore con situazioni diverse: con uno-due, con triangolazioni, con il tiro a giro di Insigne, con i calci piazzati e palle inattive e con la forza di Osimhen. Adesso anche nel gioco aereo gli azzurri sono molto redditizi".