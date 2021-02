Renica: "Errori difensivi allucinanti, mi aspetto una grande partita col Granada"

Alessandro Renica, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. “Il Napoli ha molti giocatori non tranquilli e altri non all'altezza del ruolo che gli è stato assegnato. Alcuni sono spremuti. So che per un tifoso è difficile da capire ma quando giochi tante partite, con questi ritmi, anche quelli bravi si spremono. Gli errori difensivi sono una roba allucinante e sono troppi. Ci sono troppe cose che non tornano. Per me, per molte riserve, la maglia del Napoli è troppo pesante. Bisogna dividersi le responsabilità perché se le sta assumendo solo Gattuso che è diventato il capro espiatorio. Io mi aspetto una grande partita giovedì con il Granada. Non è difficile fare gol al Granada".