Repice: “Assurdo che Conte da 1º debba ricordare dov’era il Napoli l’anno scorso”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio - 3° Tempo, è intervenuto il giornalista e radiocronista di Radio Rai Francesco Repice: “Non mi piace parlare di vicende arbitrali, anche se sono anni che stanno facendo di tutto per distruggere questo gioco. Non si finisce mai di fare polemiche e di vedere episodi strani. Nemmeno il rigore della Fiorentina per me è regolare. Questi penalty che danno per i falli di mano sono ridicoli. Per me parlarne è solo inutile.

Addio di Kvara? La società ha parlato e ha spiegato. Il Napoli ci ha provato in tutti i modi ma non è riuscito. De Laurentiis resta un presidente che in tre anni rischia di vincere due scudetti, con i conti in ordine e che da anni fa parlare tutto il mondo del calcio. Conte ricorda dove era il prima il Napoli, nonostante gli azzurri siano al comando della classifica. Un anno fa era decimo, oggi è da solo in vetta. Tutti sapevano che la missione era il ritorno in Europa. Non è un secondo tempo giocato male a cambiare l’ordine delle cose.

Napoli-Udinese? Dicevo di una ripresa deludente. Ho visto una mediana sotto tono, diversa da come era contro la Juve. Un po’ tutte le squadre stanno accusando un po’ di fatica: non solo fisica, ma mentale. Serve ricaricare le batterie. Lazio? Ha avuto qualche problema dopo il derby perso, adesso sembra stia ritrovando fiducia. Non mi sento di dire che sia la bestia nera del Napoli. È una gara equilibrata e difficile da prevedere”.