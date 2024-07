Repice: "Conte una volta si incazzò con Pirlo per una bottiglia, vi racconto..."

vedi letture

Francesco Repice, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Francesco Repice, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Non credo Conte si dispiacerebbe se Osimhen restasse. Ho seguito Conte alla Juve e alla nazionale e so ciò che lascia negli spogliatoi, ma so anche che nelle sue squadre non ci può stare gente controvoglia.

Conte è veramente la fortuna dei club che va ad allenare, mette disciplina nello spogliatoio in maniera esasperata. Ricordo che la Juventus vinse lo scudetto con la Roma a distanza siderale. Pirlo si azzardò a stappare una bottiglia di champagne in ritiro e Conte si incazzò perché voleva battere il record di punti, non gli bastava lo scudetto”.