Resp. consulta medica SSC Napoli: "Il protocollo va rivisto, non si possono tenere fuori le Asl"

Il professor Vincenzo Mirone, responsabile scientifico della consulta medica del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “I tamponi esaminati oggi sono tutti negativi. I tempi sono stati quelli tecnici e sono stati elaborati con un po’ di calma siccome non c’erano partite imminenti e visto la grande mole di lavoro dei test da verificare alla Federico II in questo periodo".

Elmas e Zielinski erano compresi nei tamponati risultati negativi oggi? "Non saprei, quelli di oggi comprendevano di sicuro tutto il gruppo presente a Castel Volturno. Credo che il Napoli continuerà a fare i tamponi con la Federico II anche dopo l’inserimento dell’Asl".

Qual'è la differenza tra persone comuni e calciatori? "Nella società civile la sanità regionale comanda sotto la guida del ministero, mantenendo la propria dipendenza. Se ho un Covid positivo bisogna comunicarlo subito all’Asl e questo soggetto deve rimanere in quarantena in casa per due settimane, fino a quando il tampone non si negativizza. Nel calcio credo che è stato stabilito un protocollo dal CTS, dal Ministro dello Sport e dalla Figc, ma si è portato avanti fin'ora in maniera imperfetta. Infatti questo protocollo va rivisto, non si possono tenere fuori le Asl, o si cambiano le cose o vedremo altre Asl intervenire".

Come mai oggi due tamponi erano ancora processati mentre il risultato degli altri era già stato divulgato? "Seguiamo le notizie tecniche dagli addetti ai lavori, il tototampone non è uno sport che praticherei in questa fase, abbiamo già cose complesse da gestire prima di Napoli-Atalanta. Se anche un giocatore del Napoli fosse positivo abbiamo tutto il tempo di negativizzarlo prima del prossimo impegno di campionato".