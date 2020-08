"Rino litigava anche con me!", simpatico siparietto Costacurta-Gattuso: "Con te me lo facevo passare..."

"Confermo che a Rino servono più di un paio d'ore dopo le litigate, è capitato anche con me. L'allenamento era il martedì, quindi dalla partita facevamo pace il martedì". Simpatico siparietto a Sky Sport tra Alessandro Costacurta e Rino Gattuso, vecchi compagni al Milan. Pronta la risposta dell'allenatore del Napoli, scherzosa: "Siccome avevo rispetto, me lo facevo passare. Aveva giò 40 anni (ride, ndr). In quello spogliatoio tra lui, Maldini e altri c'era solo da fare copia-incolla tante volte".