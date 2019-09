Roma, Diawara: "Differenze col Napoli? Sono molto più considerato, l'allenatore mi parla..."

"A Roma sono sicuramente molto più considerato, l'allenatore mi parla e sento la fiducia. Continuerò a lavorare per farmi trovare pronto e ripagare la fiducia". Queste alcune dichiarazioni di Amadou Diawara rilasciate in mixed zone ai colleghi di Soccermagazine.it su precisa domanda: "Che differenze ci sono con la tua avventura al Napoli?". Le sue risposte confermano che a Napoli, ormai, il guineano era fuori dai piani e per questo ha accettato la Roma.