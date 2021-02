Roma, Fonseca carico: "Vogliamo avvicinarci alla conquista di un titolo"

Paulo Fonseca, allenatatore della Roma, ha rilasciato un'intervista ai micirofoni di Roma tv: "In questi diciotto mesi ho percepito sempre una grande crescita nella squadra. E ovviamente sento che oggi siamo molto più forti di quanto lo eravamo quando sono arrivato. Siamo un club ambizioso e vogliamo avvicinarci sempre di più alla conquista di un titolo, che non abbiamo conquistato negli ultimi anni. Per me non ci sarebbe piacere maggiore di portare un trofeo ai tifosi della Roma che sono fantastici. Dobbiamo essere realisti, credo che in questo momento dobbiamo pensare alle prossime partite, che sono molto difficili. Non esistono squadre perfette, credo che nessun allenatore possa dire di avere quello che vuole. Io sono perennemente insoddisfatto, ritengo che possiamo sempre migliorare. Qui alla Roma, col passare dei mesi, poso dire che alla squadra non manca molto per avere la mia stessa faccia e questo mi soddisfa. In questo momento è impossibile per qualsiasi squadra che gioca in Europa League prevedere chi vincerà la competizione".