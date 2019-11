Roma, Fonseca in conferenza: "Pressing fondamentale, dobbiamo avere sempre questa voglia e questa corsa"

Al termine della gara contro il Napoli, il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa

17.32 - Inizia la conferenza stampa

Questa è la vittoria della svolta? Quanti margini di miglioramento ha la Roma?

"Una squadra è sempre un prodotto che non finisce mai. Dobbiamo continuare ad imparare e possiamo. E' vero che abbiamo fatto una buona partita e vinto contro una bella squadra, ma non abbiamo vinto nulla fino ad oggi. Dobbiamo continuare a lavorare molto. Per me è più importante che la Roma abbia questo atteggiamento".

Come le hanno spiegato la questione del Vesuvio?

"Devo dire che non avevo capito cosa fosse successo. Per me non è facile spiegarlo. Io sono contro qualsiasi discriminazione territoriale. Succede in molte partite e in tutto il mondo. Per me è stato più importante che il nostro capitano abbia parlato con i tifosi e loro non lo hanno più fatto"

Da cosa dipende il rendimento di Pastore?

"Il merito è di tutti. Mancini sta facendo un lavoro importante. Anche Pastore ha più libertà per giocare più avanti. Penso che tutti sono importanti".

Vittoria più atletica o tattica?

"C'è tutto oggi. Abbiamo giocato dopo meno di 72 ore e i giocatori erano stanchi, ma abbiamo fatto una buona partita complessivamente".

Come giudica Cetin?

"Ha fatto una buona partita, non possiamo dimenticare che era la prima volta e che ha poca esperienza. Ha fatto una grande partita".

Di cosa è più soddisfatto oggi?

"Devo dire che abbiamo iniziato molto bene la partita. Pressando con la palla e abbiamo fatto un gol e sbagliato un rigore. Dopo il penalty abbiamo perso il posizionamento e lasciavamo pressare alto. Nell'intervallo abbiamo parlato e chiarito che fosse fondamentale pressare al primo possesso del Napoli. Possiamo fare anche più gol".

Giocando così la Roma può dare fastidio a Juventus e Inter?

"Penso che dobbiamo sempre avere questo atteggiamento. Con questo è possibile vincere contro alcune squadre, ma non possiamo dimenticare che Juve e Inter sono molto forti. Per me è importante solo pensare alla prossima partita e dobbiamo giocare sempre con questo atteggiamento. Dobbiamo correre fino alla fine, sempre".

17.41 - Termina la conferenza stampa