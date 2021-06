Roma, Maurizio Costanzo: "A breve parlerò con Totti. Con Mourinho ci annuseremo"

Maurizio Costanzo è il nuovo advisor della comunicazione della Roma e oggi, parlando alla Gazzetta dello Sport ha raccontato come è nata questa idea: "Tutto è nato chiacchierando con Fienga, è stato lui a farmi incontrare i Friedkin. Ho spiegato cosa ho fatto nella mia vita e quello che faccio adesso e la cosa è andata in porto. Ho firmato mercoledì". Poi parlando degli obiettivi: "Voglio saldare il rapporto tra i tifosi e il club e voglio lanciare un nuovo slogan: "Mejo 'a Roma". Riavere in società Totti? A breve lo chiamerò e ci parlerò...". Su Mourinho invece: "Non ho ancora avuto modo di sentirlo. Lo incontrerò a luglio e ci annuseremo. Sono sicuro che troveremo insieme la strada da percorrere".