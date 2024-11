Roma, Ranieri sul Napoli: "Per voi fa 4-3-3? Guardate bene, dietro è 4 e mezzo, 5 e mezzo..."

Nella conferenza stampa odierna verso il Napoli, il tecnico della Roma Claudio Ranieri ad una domanda sulla difesa a tre o quattro ha parlato anche dell'atteggiamento del Napoli di Conte che solo sulla carta gioca 4-3-3.

Se la Roma dovesse giocare a tre in difesa, c'è la possibilità di rivedere Cristante centrale?

"Cristante può anche giocare lì, perché no? Ma se c'è Hummels, perché devo giocare con Cristante? Non lo so, tante volte l'allenatore fa delle mosse che sembrano strane, però lui sta tutti i giorni con i giocatori, sa quello che può chiedere, quello che gli possono dare, o per far recuperare un giocatore. Non è che io ho detto questo non può giocare lì e poi ce lo faccio giocare. Il calcio è talmente vario, cambia da un giorno all'altro, che noi allenatori dobbiamo essere sul pezzo per essere pronti. È come adesso, magari voi vorreste sapere se gioca a quattro, a cinque, a tre, ma ormai tutte le squadre cambiano. E il Napoli come gioca? Come gioca il Napoli? 4-3-3? Guardatelo bene. Cinque e mezzo. Quattro e mezzo (scherza ndr)".