Roma, Ranieri sulla difesa a tre: "Ma se c'è Hummels perché deve giocarci Cristante?"

Mister Claudio Ranieri, intervenuto in conferenza stampa in vista del big match col Napoli, ha parlato anche della possibile difesa a tre con l'eventuale riadattamento di Bryan Cristante da centrale.

Ci ha promesso Angelino non più difensore centrale. Invece, Cristante tra i 3 dietro?

"Cristante tra i tre? Sì può fare, ci può giocare. Ma se c'è Hummels perché deve giocarci Cristante? Tante volte l'allenatore fa delle mosse che sembrano strane ma lui sta tutti i giorni con i giocatori quindi sa. E non è che io dico una cosa e poi mi smentisco per un motivo x. Io seguo la squadra e so chi può darmi cosa. Voi credete che ci siano ancora i moduli fissi? 4-3-3 o 3-4-3 e via dicendo? Ormai tutte le squadre cambiano in corsa".