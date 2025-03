Romano ricorda Careca: "Faceva tutto a 100 all'ora, era impressionante"

vedi letture

Francesco Romano, agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Careca? Non ero io quello che gli faceva gli assist (scherza ndr.). C’era qualcuno più bravo di me a fornire gli assist. Sono commosso di parlare con Careca, ogni tanto lo vedo, ma ricordo di un uomo di una generosità fuori dal normale oltre che il grandissimo calciatore. Noi eravamo buoni giocatori e Careca faceva parte dei fuoriclasse, ce ne stavano due o tre al mondo di quel livello.

Un altro era Van Basten, ma io ho giocato con Antonio ed era inimmaginabile. Ogni tanto rivedo delle immagini e faceva tutto a 100 all’ora, era impressionante. Oltre alle qualità tecniche spiccava la sua umiltà nell’aiutare i compagni, questa era la forza del nostro Napoli”.