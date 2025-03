Podcast Romondini: "Esce meglio il Napoli da questo pari, e se Conte si espone è perché ci crede"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento dell'ex calciatore Fabrizio Romondini.

Quale il primo pensiero di giornata?

"A Conte e Inzaghi, che sanno gestire momenti buoni ma anche quelli difficili, e ci fanno divertire".

Napoli-Inter, che pareggio è stato?

"Si può fare, trae beneficio di più il Napoli da questo pari. C'è stata una reazione importante nel secondo tempo. E poi quando Conte si espone, vuol dire che è arrivato al momento decisivo, in cui ci crede".

E l'Atalanta?

"E' un momento di gestione, non va troppo bene al momento. Ci sono stati dei conflitti all'interno, dichiarazioni di Gasperini contro la società e qualcosa ha destabilizzato. E poi dico sulla Juventus che c'è rammarico per i risultati recenti, ma vedo Motta sicuro di quello che fa e a parole dice che ha la fiducia della società e dei giocatori".

Milan-Lazio, partita folle e biancocelesti che passano a San Siro:

"La Lazio ha meritato, è stata la solita Lazio che non pensa più di tanto, che è spregiudicata e gioca bene. Baroni doveva ricaricare le batterie e il risultato è giusto. E' da inizio stagione più squadra del Milan".

Inter, ora però serve cambiare passo:

"Ha dovuto cambiare modulo a un certo punto a Napoli per via di infortuni e non solo. Per affrontare queste partite, se non hai tutta la rosa è un problema".