Rosa lunga e cinque cambi, Azzi: "Se Gattuso continua a indovinare le rotazioni..."

Quella di Verona è una partita che ha mostrato quanto, in casa Napoli, il valore della rosa possa assumere un ruolo importante in questo prosieguo di stagione. I cinque cambi sono un aggiornamento del sistema interessante che per Gattuso rappresenta una variabile nuova e potenzialmente letale. Lo sottolinea anche Marco Azzi, giornalista de La Repubblica, attraverso Twitter: "Se Gattuso continua a indovinare le rotazioni (e i 5 cambi...) si prospetta per il Napoli un finale di stagione molto interessante. Una rosa così lunga in Serie A non l'ha nessuno".

