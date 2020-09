Rrahmani e gli obiettivi: "Tornare in Champions, possiamo far bene in tutte le competizioni"

Quali sono gli obiettivi del Napoli per la stagione appena cominciata? Uno su tutti: tornate in Champions League con il piazzamento almeno da quarto posto. Ne ha parlato Amir Rrahmani, nuovo difensore azzurro, nel corso della sua intervista a Radio Kiss Kiss Napoli: "Sì, speriamo di far tornare il Napoli dove vuole e merita di stare. Il nostro compito è lavorare e pensare partita dopo partita. Abbiamo il tempo e gli attrezzi per fare tutto, qui ci sono tanti calciatori per le rotazioni".