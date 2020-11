Rrahmani ko, Ct Kosovo: "Non credo sia un infortunio di poco conto, lui è uno tosto"

L'infortunio di Amir Rrahmani ha ovviamente attirato l'attenzione di tutto l'ambiente Napoli, in attesa di capire le reali condizioni del difensore kosovaro. Cosi il ct del Kosovo Muharrem Sahiti ha parlato proprio della situazione ai media locali: "I medici se ne stanno occupando, tuttavia Rrahmani non è un calciatore che si arrende facilmente, questo significa che il suo infortunio non è stato così insignificante".