Rrahmani su Spalletti: "Mi chiede cose diverse da Gattuso, tipo passaggi più pericolosi"

© foto di www.imagephotoagency.it

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, ha parlato anche dell'importanza di Luciano Spalletti per la sua crescita nel corso della sua intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Molto. All'inizio chiedeva cose diverse dal vecchio allenatore. In allenamento si può sbagliare, ma lui chiede sempre le stesse cose, quelle che per lui sono giuste. Io, come gli altri, ho seguito quello che diceva. Quando un allenatore ha ragione le cose vanno sempre bene per i giocatori. E' stato importante per me e per tutta la squadra, abbiamo seguito sempre le sue indicazioni".

Cos'è cambiato nel tuo gioco rispetto alle stagioni passate? "L'allenatore ci fa fare dei passaggi un po' più pericolosi perché se la palla passa poi possiamo far male. E' una cosa su cui insiste e in questo sono migliorato".