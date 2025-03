Rubinho: "Lotta scudetto ancora aperta, quando hai Conte puoi giocartela fino alla fine"

L’ex portiere della Juventus, Fernando Rubinho, ha parlato a TuttoMercatoWeb: "La Juventus in crisi? All’inizio c’erano tutti i presupposti per una buona stagione: allenatore e giocatori nuovi e investimenti importanti. Però non hanno fatto come tutta Italia si aspettava”.

Thiago Motta è sulla graticola.

“Thiago Motta per un po’ ha avuto degli infortuni, qualcuno ha giocato fuori ruolo. Sei la Juve, la pressione è doppia. A volte lo staff non ha saputo reggere la pressione”.

La strada sembra segnata e Thiago va verso l’esonero….

“Ci sono due vie: continuare a dare fiducia a Thiago e magari cambiare qualche pedina oppure fare di nuovo una rivoluzione e prendere qualcuno che capisca di più il mondo Juve. Tanti calciatori non capiscono la grandezza del mondo Juventus, altrimenti lascerebbero in campo la vita”.

Delude anche il Milan.

“Cambierà qualcosa. È inevitabile. C’erano ben altre aspettative anche sui giocatori chiave come Maignan, Leao e Theo Hernandez”

Scudetto: l’Inter lo ha in tasca?

“La lotta è ancora aperta. Il Napoli c’è. Quando hai Conte in panchina puoi giocartela fino alla fine”.

Il suo ex Genoa aveva puntato su Balotelli. Dopo qualche settimana in panchina è arrivato Vieira con cui l’attaccante aveva avuto degli screzi in passato…

“Nel calcio a volte fai dei ragionamenti e non consideri tutto. Magari al Genoa non lo sapevano neanche. Il Grifone negli ultimi anni ha sempre sofferto, ora è in una posizione tranquilla: bene così”.

In B il suo ex Palermo delude. E la stagione rischia di rivelarsi un fallimento…

“Sembrava che dovesse cambiare allenatore, poi è rimasto. Il Palermo è una società importante e deve andare in Serie A, quando i risultati non arrivano la pressione aumenta. E a volte sotto pressione qualcuno non rende”.