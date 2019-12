Ruotolo: "Inevitabile cambiare allenatore, Gattuso mi piace per cazzimma e simpatia"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show' su Radio Punto Nuovo, è intervenuto il noto giornalista Sandro Ruotolo per parlare dell'arrivo di Gattuso: “Ho vissuto quest'anno e mezzo da tifoso napoletano soffrendo molto. Gattuso mi è sempre stato simpatico, ha la cazzimma, la grinta. Da tifoso e persona da buon senso, era ora di cambiare allenatore, vedremo cosa farà. Quel che è noto è che nessuno uscirà bene da questa storia. Pure questa sciocchezza che è stato Insigne a cacciare fuori Ancelotti, non rendiamoci ridicoli. Bisognava voltare pagina, aspettavamo ancora prove per mandare via Carlo?".