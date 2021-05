Sabatini: "Altro che distruttore di gruppi, Spalletti è l'esatto opposto! Un genio, un gesto la dice lunga"

Walter Sabatini ha lavorato fianco a fianco con Luciano Spalletti alla Roma e oggi ha raccontato le sue doti ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli ha fatto una scelta eccezionale. Spalletti è un genio calcistico e la sua genialità è rappresentata dalla capacità di capire subito i calciatori e come assemblarli. E' un gran conoscitore di calcio, penso che il Napoli abbia fatto una scelta eccellente. Inoltre è un uomo di notevole carisma e sufficientemente istrionico per affrontare un ambiente così umorale come Napoli".

ESPERIENZA PASSATA - "L'ho visto arrivare a gennaio a Roma e nel giro di venti giorni ha preso in mano la squadra, indirizzandola verso un modo di giocare, di pensare. Non ha bisogno di testimonial. Non è vero che distrugge lo spogliatoio, tutt'altro. Non è un frantumatore di gruppi, è un costruttore di gruppi. Se i napoletani dovessero avere questo sospetto lo rimuovano perché non è così. Mi risulta che in questo periodo Spalletti è andato a trovare diversi allenatori, anche non blasonati, perché trova spunti ovunque".