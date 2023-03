Sabatini: "Kvara colpo anche fortunato, ma il calcio senza fortuna non esiste"

Walter Sabatini è intervenuto quest’oggi a Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni

Walter Sabatini è intervenuto quest’oggi a Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Pafundi mi ha acceso tutte le speranze e le fantasie. Sarà la nostra speranza del calcio. Allora se si hanno qualità così largo ai ragazzi piuttosto che gli stranieri. Purtroppo però in giro non ci sono tanti italiani bravi. Kvara è stato un grande affare, Giuntoli ha fatto un’operazione supersonica. Un’operazione che cambia gli orizzonti di un club. Colpo di grande competenza, sensibilità e fortuna. Il Calcio senza fortuna non esiste. Il Napoli è un’orchestra sincornica, le sincronie che si realizzano in campo sono magnifiche.