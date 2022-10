Sabatini: “La Roma può farcela col Napoli, tifo per un’ammucchiata in alto in classifica”

Sandro Sabatini, giornalista Mediaset, è intervenuto ai microfoni di Radio Radio

TuttoNapoli.net

Sandro Sabatini, giornalista Mediaset, è intervenuto ai microfoni di Radio Radio e si è così espresso sul big match di domani all’Olimpico tra Roma e Napoli: “Per me la Roma può farcela contro il Napoli. Io faccio il tifo affinché a fine giornata ci sia “un’ammucchiata” lì in alto in classifica”, le sue parole riportate da Romanews.