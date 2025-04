Sabatini: “La settimana dell’Inter può aprire al triplete o a tantissimi problemi”

Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato della lotta scudetto a Pressing e lo ha fatto con riferimento particolare al calendario dei nerazzurri presto ricco di impegni con le tre competizioni in ballo: “Sull’Inter ci sono da fare pochi discorsi, deve ragionare partita per partita. La prossima settimana ha 3 gare in 7 giorni che possono aprire al triplete o aprire ad un sacco di problemi.

Non è un pronostico, è impossibile, a me nonostante le scaramanzie di Biasin e degli interisti la squadra sembra molto solida non solo nei titolari. Sui cambi di Parma, io dicevo semplicemente che se deve uscire Lautaro preferisco Arnautovic, non Correa. Poi voi sapete già che restando altri 5 minuti in campo a Parma non faceva l’azione del gol a Monaco? Per lo Scudetto sarà importante Bologna, ma l’Inter verrà dalla gara col Bayern”.