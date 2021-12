Sabatini: "Mi piacerebbe ripartire da un club storico come il Napoli"

Walter Sabatini, ex direttore sportivo del Bologna, ha parlato al quotidiano Tuttosport: "Mi piacerebbe ripartire da club storici che in qualche modo mi assomigliano, come ad esempio il Torino o il Napoli.

Vlahovic? bisogna fare i complimenti a Corvino, che questo straordinario bomber lo portò a Firenze a 17 anni. E anche a uno come Rino Foschi, che ai tempi del Palermo prese il giovane Cavani. Vlahovic appartiene alla categoria degli attaccanti decisivi: lo metto alla pari dei quasi coetanei Mbappè e Haaland. E ci metto pure Osimhen. Vlahovic è ideale per qualsiasi big europea".