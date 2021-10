Sabatini pazzo di Osimhen: "Inarrestabile! Lo preferisco pure a Mbappè!"

Walter Sabatini al Corriere dello Sport: "Bologna, sono deluso. Osimhen-Mbappè? Scelgo il primo". L'ex dirigente del Bologna è tornato a parlare del suo addio al club rossoblù, spiegando: "Non mi sono dimesso dal Bologna. C’è stato un corto circuito. Ho solo scritto a Saputo, dopo una brutta sconfitta in casa, dicendo che ero a sua disposizione per qualunque decisione volesse prendere. La mattina dopo è venuto in ufficio: è meglio che le nostre strade si dividano. Così mi ha detto".

Walter Sabatini, da grande esperto e conoscitore di calcio, ha poi parlato del Napoli e della crescita di Osimhen: "Il giocatore dominante del Napoli? Osimhen su tutti. Fa tutto, segna in ogni modo, è inarrestabile. Si precipita su pallonate impossibili e le fa sue. Oggi, tra Mbappé e Osimhen io mi prendo Osimhen".