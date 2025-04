Sal Da Vinci: “Il Napoli deve fare la corsa su sè stesso! Vi svelo un aneddoto su Conte”

Sal Da Vinci, cantante, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “In questa città ci stiamo credendo allo scudetto, domenica ero all’estero ed ho fatto di tutto per vedere la partita col Torino. Il Napoli deve fare la corsa su sè stesso, fino alla fine saranno tutte finali. Ho visto un Maradona gremito, c’è un trasporto emotivo che aiuta i ragazzi in campo che stanno dando il massimo.

Conte è il più grande motivatore, è un gran lavoratore e non molla mai. L’ho conosciuto, ci ho parlato, sua moglie è una mia fan e mi ha detto che Antonio ha una maglia in cashmere nonostante il caldo che faceva, lo fa per una questione di scaramanzia. Rossetto e caffè? Per fortuna la sentono tutti, menomale (ride ndr.). Non mi spiego questa divulgazione prepotente anche nei bambini, manco se avessi scritto la canzone dei Pokemon. E’ clamoroso ciò che ha scatenato questa canzone. L’uomo copertina del Napoli? I tifosi, hanno donato tutto in questi anni”.