Podcast Brambati: "Inter così avanti solo perché al Napoli è andato tutto male!"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento dell'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

Juve, Spalletti merita di rimanere. Ad oggi però è fuori dalla zona Champions. In dubbio va messo chi ha costruito questa squadra:

"Se valuti Spalletti anche se arriva ottavo, è un errore clamoroso. Ti ha chiesto a gennaio una punta e non te l'hanno data...chi si deve inventare come punta? L'errore clamoroso sarebbe quello di mandarlo via se non vanno in Champions. Così ricominci da capo con un altro allenatore. Diciamo che questa società tra giugno e gennaio ha fatto degli scempi. Non ha preso la punta a gennaio, e poi cosa ha comprato Comolli dopo che è andato via Giuntoli, che ha fatto i suoi errori? Ha speso soldi per prendere quei giocatori. Questi sono gli errori. E poi c'è l'errore di aver riconfermato Tudor. Spalletti sta facendo non i miracoli, di più. Vlahovic è fuori da tre mesi, ed è l'unica vera punta della Juve. La Juve con Vlahovic in campo col Galatasaray finiva diversamente. Non solo non segnano le punte, ma neanche le mezze punte. Openda è costato 45 mln, di cosa parliamo!?".

Inter, che problemi ha dopo questa eliminazione in Champions?

"Si è capito che questa squadra qualche limite ce l'ha. E' la più forte in Italia con le piccole. Con le grandi ha perso dei punti. Mancano poi dei big come Dumfries, Calhanoglu, Lautaro, gente che fa la differenza. Certo, poi però a Bodo c'era il freddo e il sintetico, a San Siro no...Gli altri avevano più energia, voglia, forse pensavano che fosse più facile inizialmente. Finisci il primo tempo 0-0 e ti viene ansia. E con l'errore di Akanji è finita".

Inter, può esserci qualche insidia col Genoa?

"L'Inter si trova in questa situazione perchè è al Napoli è andato tutto male. Non sta a +10 dal Milan ma a +2 sul Napoli. Mai successa una cosa così con gli infortuni. Con il doppio impegno e giocatori avanti con l'età e uno storico di infortuni, ecco che può succedere. Una morìa del genere è incredibile. Se il Napoli avesse avuto almeno un quarto degli infortuni che ha avuto, si stava giocando lo Scudetto. Può rischiare la Champions e non fa i risultati. C'è il gruppone ora, le altre se la giocheranno fino alla fine. L'Atalanta è dentro, lo dico da un mese, perchè ha un allenatore normale. Dopo Gasperini non potevi scegliere Juric. Palladino? Sta dimostrando il suo valore, dovrà dimostrare che è veramente bravo quando andrà in una squadra di livello superiore".