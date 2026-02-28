De Magistris: "Forse la soluzione migliore per Napoli è avere due stadi"

Luigi De Magistris, ex sindaco di Napoli, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero:

Gli arbitri?

“Mai come quest’anno si vede un livello della classe arbitrale basso. Ma aggiungo il tema che bisogna porsi per acquisire consapevolezza. In qualche momento particolare, le parole del presidente o dell’allenatore sono utili. Avrei visto meglio una qualche uscita in queste circostanze. Ma bisogna essere netti, forti, non in modo chiaro o ambiguo".

Stadio?

"Sono stati messi a disposizione 200 milioni per il progetto dello stadio, magari per risolvere la questione legata al terzo anello e la pista d’atletica. Però sembrerebbe che la società è contraria perché coglieva l’opportunità di un momento storico dove si poteva puntare su uno stadio di ultima generazione. La soluzione migliore, visto anche soldi pubblici, sarebbe sia la ristrutturazione del Maradona per tutti gli sport, sia la costruzione di un nuovo stadio per il Napoli”.