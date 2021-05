Salernitana, Castori: "Faccio il calcio di Klopp, Simeone e Guardiola"

Fabrizio Castori, allenatore della Salernitana, ha parlato a La Gazzetta dello Sport: "A me viene sonno quando vedo squadre che fanno cento passaggi senza mai tirare in porta. Io mi ritengo moderno, faccio il calcio di Klopp, di Simeone, dello stesso Guardiola. Lo dice anche Allegri. Rifiuto questa etichetta di calcio non spettacolare. Il mio è un calcio efficace, per me il passaggio orizzontale in difesa non serve a niente".