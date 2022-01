Salernitana, Colantuono: “Out Ribery, Simy in dubbio. Aggregheremo tanti Primavera”

Nel corso della conferenza stampa a due giorni dalla sfida contro il Napoli, Stefano Colantuono ha parlato anche degli infortunati.

Ribery ci sarà? "No, non è in condizione. E devo verificare Simy che ha preso una botta. Domani farà un esame strumentale per capire l'entità dell'infortunio. Siamo questi, aggregheremo dei ragazzi della Primavera e faremo il possibile".