Samp, Gabbiadini: "Il Napoli non ti perdona nulla, dovevamo essere più cattivi"

Sampdoria-Napoli, la serata degli ex. Oltre alla rete di Quagliarella, anche quella di Manolo Gabbiadini che dal dischetto ha battuto Alex Meret. L'ex giocatore azzurro ha commentato la partita in mixed zone, come riportato da sampnews24: "Dovevamo essere più cattivi e determinati nel tenere il pareggio. Forse abbiamo visto che potevamo fare qualcosa in più e ci siamo ingolositi troppo, ma il Napoli non ti perdona nulla.

Ramirez infuriato per il gol annullato? È successo quello che hanno visto tutti. L’arbitro l’ha valutata così, quindi basta. Calendario? Da qui alla fine sono tutte importanti, chiunque può vincere contro chiunque. Di positivo oggi c’è la reazione".