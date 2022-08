Sampdoria, le prime parole di Contini: “Non aspettavo altro. I tifosi mi hanno sempre colpito”

Nikita Contini, nuovo portiere della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del canale ufficiale blucerchiato

Nikita Contini, nuovo portiere della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del canale ufficiale blucerchiato: “Sono finalmente arrivato, non aspettavo altro da un paio di settimane. Sono contentissimo di essere qui, ringrazio la Sampdoria per la fiducia. Non vedo l’ora di scendere in campo e allenarmi con i compagni di squadra. È la prima esperienza tra i grandi, una grande opportunità. Voglio portare entusiasmo, carisma ed esperienza”.

Su Audero: “Emil è un portiere molto forte, lo conosciamo tutti. Cercherò di aiutarlo. La cosa più importante è fare unione per l’obiettivo comune”.

Caratteristiche? “Mi reputo un portiere a cui piacere giocare con la linea difensiva alta e con i piedi, oltre a occupare bene l’area di porta. Spero di avere l’occasione per mostrare le mie qualità”.

Su Giampaolo: “So che al mister piace molto partire da dietro, è un maestro e non vedo l’ora di imparare grazie a lui”.

Sui tifosi: “La tifoseria della Sampdoria mi ha sempre colpito. Il Ferraris mi ha lasciato senza parole. Non vedo l’ora di sentire il supporto della Gradinata, che sarà il nostro dodicesimo uomo in campo”.