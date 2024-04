Sandro svela: “Dissi di no anche al Napoli per amore del Tottenham"

"Il Milan mi voleva così come il Napoli e il Manchester City. Nel mio migliore momento dissi no a tanti club per amore nei confronti del Tottenham".

Sandro Raniere, leggenda del Tottenham che nel nostro campionato ha vestito le maglie di Genoa, Benevento e Udinese, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Gianlucadimarzio.com.

Eliminare il Milan di Nesta, Ibrahimovic e Boateng negli ottavi di Champions League dell'edizione 2010/2011 fu un’impresa straordinaria per il Tottenham: impresa ancora ben impressa nella mente di Sandro: "Fu una gara pazzesca che vincemmo 1-0 con Peter Crouch che segnò il gol della vittoria. Poi fu una serata speciale per me perché si trattava del mio debutto assoluto in Champions League. Ricordo che il nostro portiere Heurelho Gomes quella sera fu incredibile. Quando avevi bisogno di lui rispondeva sempre presente. Quella sera è stato monumentale. Se potevo andare al Milan negli anni successivi? Il Milan mi voleva così come il Napoli e il Manchester City. Nel mio migliore momento dissi no a tanti club per amore nei confronti del Tottenham".