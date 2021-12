Santacroce ammette: "Non pensavo che Juan Jesus potesse avere quest'impatto"

Fabiano Santacroce, ex difensore del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Non pensavo che Juan Jesus potesse avere un impatto di questo tipo, invece sta bene, è in forma e sta dando il suo contributo alla causa. Fazio? Non andrei a prendere uno come lui se fossi nel Napoli. Credo che la società cercherà un profilo giovane che possa crescere in azzurro".