Santacroce elogia la fase difensiva: "Napoli compatto, dall'attaccante ai difensori coprono tutti"

Fabiano Santacroce, ex difensore azzurro, ha commentato la vittoria azzurra sul campo del Cagliari ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli dovrà tenere alta l'attenzione perché lascia ancora qualcosa agli avversari. La squadra sta difendendo tutta insieme, dall'attaccante ai difensori. Tutti corrono, tutti si adoperano per difendere. E' una cosa che si nota e i risultati sono tangibili, ma c'è ancora da lavorare. In questo momento c'è bisogna di restare applicati nella testa perché c'è ancora fragilità, non bisogna cantare vittoria perché questo momento non è ancora del tutto passato".